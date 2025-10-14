الرياضة

منتخب قطر يتغلب على الإمارات ويتأهل لمونديال 2026

البلاد (جدة)

حجز المنتخب القطري لكرة القدم بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة

وكندا والمكسيك، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف؛ وذلك  في اللقاء الذي جرى اليوم على استاد جاسم

بن حمد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من المرحلة الرابعة (الملحق) من التصفيات الآسيوية.

تقدم منتخب قطر في الدقيقة 48 عبر اللاعب بوعلام خوخي، وفي الدقيقة 74 أضاف بيدرو ميغيل الهدف الثاني لصالح “العنابي”.

وشهدت الدقيقة 89، نيل طارق سلمان لاعب منتخب قطر بطاقة حمراء، فيما سجل سلطان الأميري هدف الإمارات

الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتصدر منتخب قطر مجموعته في الملحق الآسيوي برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن منتخب الإمارات الوصيف؛ الذي

سيواجه وصيف المجموعة المجموعة الثانية( العراق أو السعودية) من ملحق التصفيات الآسيوية؛ لتحديد المنتخب

المتأهل للملحق العالمي.

 

