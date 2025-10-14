الرياضة

محافظ الطائف يكرّم لاعبي ولاعبات مركز الصم بالمحافظة

البلاد (الطائف)
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، لاعبي ولاعبات مركز الصم بالمحافظة بعد تحقيقهم عددًا من البطولات في مختلف الألعاب على مستوى المملكة، التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم، بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة عبدالله الزايدي.
وأشاد سمو محافظ الطائف بما حققه اللاعبون واللاعبات من إنجازات مميزة، مثمنًا جهودهم وإصرارهم، ومتطلعًا إلى تحقيق مزيد من النجاحات التي ترفع اسم النادي والمحافظة في المحافل الرياضية المقبلة.
