‏رئيس جامعة الملك سعود يدشن الدورة الخامسة.. بدء الترشيح لجائزة «جستن للتميز»

البلاد (الرياض)

دشن رئيس جامعة الملك سعود المُكلَّف الدكتور علي بن محمد مسملي جائزة جستن للتميز في دورتها الخامسة، وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية”جستن” الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز عن بدء التسجيل والتقدم للدورة الخامسة “لجائزة جستن للتميز”.

مشيراً إلى أن جوائز التميز تعد من أهم الأدوات الرئيسة لتطوير الممارسات التربوية والنفسية في عصر المعرفة؛ فهي بمثابة شاهد حضاري على نجاح تلك الممارسات.

وأكد الفايز أن الجائزة تأتي مواكبة لمطالب العصر، واستجابة لمعطياته، كمبادرة حضارية لتكريم المتميزين في عدة مجالات، وتشتمل الجائزة في دورتها الخامسة على خمسة فروع، وهي: فرع الرواد بفئتيها رواد التربية وعلم النفس ورواد الجمعية، وفئة الكتاب المترجم من فرع الكتاب، وفئة البحث المنشور في مجلات الجمعية من فرع البحث العلمي، وفرع المبادرات في فئتيه الفردية والمؤسسية، وفرع تاج لفروع الجمعية .

من جانبه، أشار أمين الجائزة، وعضو مجلس إدارة”جستن” الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري، إلى أن الدورة الخامسة تأتي امتدادًا لإسهامات الجمعية في تكريم رواد التربية وعلم النفس الذين كانت لهم أدوار مؤثرة على مسيرة الجمعية.

كما دعا التويجري جميع المهتمين للتقدم والترشح للجائزة أو تزكية الغير، وفق ضوابط كل فئة، من خلال موقع الجائزة الإلكتروني‏ ‪https://gea.org.sa،‬ مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقديم 1447/5/17 هـ الموافق 8/ 11/ 2025م.