دعا «هدف» لتطوير برامج دعم توظيف السعوديين.. «الشورى» يطالب الصندوق العقاري بمراجعة البرامج التمويلية

البلاد (الرياض)

عقد مجلس الشورى، جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة أمس (الاثنين) في الرياض، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، حيث ناقش عدة تقارير سنوية لعدد من الصناديق والبنوك التنموية، وأصدر قرارات وتوصيات مهمة؛ تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

في مستهل الجلسة، أصدر المجلس قرارًا بشأن صندوق التنمية الثقافي، طالب فيه الصندوق باستحداث مؤشرات لقياس أداء المنشآت المستفيدة، ودراسة إنشاء برنامج تمويلي إستراتيجي لتطوير البنية التحتية الثقافية في المناطق ذات الاحتياج، مع تبني مبادرات توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم المشاريع الثقافية. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، داعيًا إلى تطوير مؤشرات الأداء، ومراجعة البرامج التمويلية ذات الإقبال المنخفض، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق برامج الإسكان التنموي.

وفي مناقشة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعا الأعضاء إلى تطوير برامج دعم توظيف السعوديين بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل، وإطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف بالتعاون مع الجامعات، إضافة إلى مبادرات لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقرات الإقليمية بالمملكة، مع التأكيد على وضع مؤشرات واضحة لتمكين السعوديين في القطاع الخاص. وتناول المجلس أيضًا تقرير بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث طالب الأعضاء البنك بتطوير نماذج تحليل ائتماني متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية لتعزيز كفاءة الإقراض، وزيادة دعمه للمنشآت في المناطق المختلفة لتحقيق تنمية متوازنة.

وفيما يخص صندوق التنمية السياحي، شدد الأعضاء على أهمية مراجعة محفظة المشروعات ووضع خطة لتعزيز المركز المالي، وزيادة توظيف التقنيات الحديثة، وتقديم حملات ترويجية نوعية، إضافة إلى تصميم برامج تمويلية تحفّز على التوطين وتنمية المناطق الريفية والسياحية الناشئة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين. واختتم المجلس جلسته بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والأرشيف الوطني في كازاخستان، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات التاريخ والوثائق.