تدمج بين القدرات الجوية والبرية للروبوتات.. اتفاقية لترخيص ملكية مركبة جوية بدون طيار

البلاد (جدة)

وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية”كاوست” وأرامكو السعودية، اتفاقية ترخيص ملكية فكرية لتقنية المركبة الجوية بدون طيار الهجينة (HUCT)، في خطوة؛ تهدف إلى تسويق هذا الابتكار المتقدّم وتطبيقه في مجالات الفحص والمراقبة والتطبيقات الصناعية الذكية.

وتدمج هذه التقنية المبتكرة بين القدرات الجوية والبرية للروبوتات، مما يتيح أداء مهام متعددة بمرونة وكفاءة عالية، وتمكّن المركبة من الطيران كالطائرات المسيّرة، وكذلك الزحف والتحرك على أسطح متنوعة، بما في ذلك الأنابيب والجدران والمناطق الضيقة، لتُحدث نقلة نوعية في عمليات الفحص في البيئات المعقدة، وقد استمدّت التقنية اسمها من تعدد خصائصها ووظائفها.

وتتيح الاتفاقية لأرامكو السعودية تطوير تقنية HUCT وتطبيقها في أعمالها المختلفة، مما يعزز من مكانتها الريادية في مجالات التقنية وكفاءة التشغيل، كما تمثل الاتفاقية محطة بارزة في مسيرة (كاوست) لتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية علي عبدالله المشاري:” إن هذه الشراكة تجسّد جهودنا في الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتميز العلمي لدفع عجلة الابتكار.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأعلى لمعهد التحول الوطني في (كاوست) الدكتور إيان كامبل: “تعكس هذه الاتفاقية التزام (كاوست) بتقديم حلول ذات أثر وطني ملموس، وتؤكد نجاح نموذجنا في نقل الابتكار إلى السوق.