المحليات

تخريج أطباء سعوديين من برنامج «القيادة المتقدمة» بأوتاوا

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1447 هـ      14 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (واشنطن)
أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في كندا تخرّج أول دفعة من الأطباء السعوديين المتدربين من برنامج “القيادة المتقدمة في الرعاية الصحية” من كلية الطب بجامعة أوتاوا. وحضر وفد من الملحقية حفل التخرّج بمشاركة الأطباء السعوديين والخريجين، وقدّم التهاني نيابةً عن الملحق الثقافي بسفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية القائم بأعمال الملحقية في كندا والمشرف على دول أمريكا الجنوبية، مؤكدًا حرص الملحقية على دعم الكفاءات الطبية السعودية في مسيرتها العلمية والمهنية.
ويُعد البرنامج من أبرز البرامج التدريبية المتخصصة لتنمية القدرات القيادية للأطباء عبر منهج متعدد التخصصات يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، ويركّز على محاور القيادة الفردية وقيادة الفرق والقيادة المؤسسية والإستراتيجية، وتمكين المشاركين من التعامل مع تحديات بيئات الرعاية الصحية، وتعزيز الوعي بالعوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في القطاع، وتنمية مهارات الوعي الذاتي وبناء الشراكات وقيادة التغيير؛ بما يحقق أثرًا إيجابيًا مستدامًا في المؤسسات الصحية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *