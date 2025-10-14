انطلاق الجولة الترويجية لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

كأس مونديال العرب يصل إلى السعودية والبحرين وعُمان والكويت والإمارات

بدر النهدي (جدة)

أطلقت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025™ الجولة الترويجية للبطولة، التي تتيح للمشجعين في دول المنطقةمشاهدة الكأس المرموقة عن قرب، وذلك على الطريق لاستضافة مونديال العرب في شهر ديسمبر المقبل.

وفي إطار الفعالية، سيتواجد فريق من اللجنة المحلية المنظمة في كل دولة لإلقاء الضوء على البطولة وتقديم معلومات وافية عنها، مع عرض الكأس لعامة الجمهور وإتاحة الفرصة لهم لالتقاط الصور التذكارية. وفيما يلي برنامج الجولة الترويجية:

المملكة العربية السعودية

• ردسي مول (جدة) | 15 – 19 أكتوبر.

• بوليفارد الرياض (الرياض) | 12 – 16 نوفمبر.

• النخيل مول (الدمام) | 19 – 23 نوفمبر.

مملكة البحرين

• أفنيوز مول | 15 – 19 أكتوبر.

دولة الكويت

• أفنيوز مول | 29 أكتوبر – 2 نوفمبر.

سلطنة عمان

• أفنيوز مول | 29 أكتوبر – 2 نوفمبر.

دولة الإمارات العربية المتحدة

• دبي مول (دبي) | 5 – 9 نوفمبر.

• ياس مول (أبوظبي) | 5 – 9 نوفمبر.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب FIFA قطر 2025™ في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في 6 استادات مونديالية شهدت سابقاً مباريات خلال النسخة التاريخية كأس العالم FIFA قطر 2022™.