الفيصل يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية

هاني البشر ( الرياض )

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أمس الاثنين”افتراضياً”، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للفترة الرياضية (2024 – 2028)، بحضور سمو النائب صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس، والأمين العام والرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن.

وعبّر سمو الرئيس خلال كلمته التي القاها في افتتاح الاجتماع، عن تمنياته باسمه واسم أعضاء المجلس، بالتوفيق والنجاح، لممثلي فريق السعودية، الذين سيشاركون في دورة الألعاب الاسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة 22 – 31 من أكتوبر الجاري.

وأضاف سمو الرئيس، ان الفترة القريبة المقبلة، وبفضل الدعم السخي واللا محدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله-، تستعد المملكة لعدة مشاركات واستضافات رياضية نوعية، أبرزها دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة، التي تستضيفها الرياض نوفمبر المقبل.

واعتمد الاجتماع، ضوابط تأسيس الشركات التابعة للاتحادات الرياضية، والتقرير المالي والحساب الختامي للسنة المنتهية 2024م.