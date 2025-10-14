الاتحاد العربي للهجن يعلن البرنامج الزمني لبطولة كأس العرب الثانية 2025 في الأردن

هاني البشر (الرياض)

أعلن الاتحاد العربي للهجن عن البرنامج الزمني والتفصيلي لبطولة كأس العرب الثانية 2025، التي ستقام يوم 23 أكتوبر الجاري في ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للهجن في وادي رم بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح الأمين العام للاتحاد العربي للهجن المهندس محمود البلوي أن النسخة الثانية من البطولة ستشهد إقامة 10 أشواط يتم خلالها تسليم 10 كؤوس، بواقع شوطين لفئة الحقايق، وشوطين لفئة اللقايا، وشوطين لفئة الجذاع، وشوطين لفئة الثنايا، تقام جميعها في الفترة الصباحية، فيما تختتم المنافسات في الفترة المسائية بإقامة شوطين لفئتي الحيل والزمول.



وأكد البلوي أن الاتحاد العربي للهجن، برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، يحرص على أن تكون البطولة ملتقى عربياً يجمع محبي رياضة الهجن من مختلف الدول العربية، في ميدان عريق مثل ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للهجن في وادي رم.

وأشار إلى أن البطولة تأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، مبيناً أن توجيهات سمو رئيس الاتحاد تركز على تعزيز الروابط العربية من خلال رياضة الهجن، وإبراز هذا الموروث الأصيل في بطولة عربية كبرى تليق بتاريخ ومكانة الهجن في الثقافة العربية .