الاتحاد السعودي يستضيف الاجتماع الثالث للجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

هاني البشر (الرياض) استضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض، أمس الاثنين، الاجتماع الثالث للجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة نائب رئيس اللجنة السيد فالنتينو سان غيل رئيس اتحاد غوام لكرة القدم.



وشهد الاجتماع الذي أقيم بحضور الأمين العام للاتحاد الاسيوي داتو ويندسور استعراض تقارير الاتحادات المحلية والإقليمية ومناقشة بعض المقترحات الواردة من الاتحادات الأعضاء. من جانبه، رحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي ياسر بن حسن المسحل، بأعضاء اللجنة الذي يجتمعون في المملكة للمرة الثانية، وهو ما يعكس حجم التعاون بين الاتحادين السعودي والآسيوي، مثمنًا جهود كافة الاتحادات الأعضاء من أجل بناء تعاون يخدم كرة القدم الآسيوية.