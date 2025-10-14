الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع الاستعدادات الخاصة للبطولة الآسيوية للدراجات التي تستضيفها القصيم

البلاد (بريدة)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الاجتماع التحضيري لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة الآسيوية للدراجات، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، ورئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني، وعدد من المسؤولين والمعنيين.
رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الاجتماع التحضيري لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة الآسيوية للدراجات، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، ورئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني، وعدد من المسؤولين والمعنيين.
واستمع سموه في بداية الاجتماع إلى شرحٍ مفصلٍ من الشهراني حول البطولة التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 13 فبراير 2026م، التي تنظمها المملكة للمرة الأولى، إذ تُعد من أهم البطولات القارية في مجال رياضة الدراجات الهوائية، بمشاركة نخبة من المنتخبات والرياضيين من مختلف الدول الآسيوية، حيث تشمل السباقات الفردية والجماعية على الطرق، مشيدًا بما تشهده البلاد من النمو المتسارع في الرياضات بمختلف مجالاتها.
وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية هذه البطولة التي تستضيفها المنطقة، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم الأنشطة الرياضية، وتوفير كل ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية، مشيرًا إلى أن القصيم تمتلك التجارب الناجحة في التنظيم والاستضافة للبطولات الآسيوية والعربية السابقة، بما لديها من البنية التحتية المتكاملة والمقومات التنظيمية المتميزة التي ستساعد على نجاح هذه البطولة بتوفيق من الله.
وقال: نقدر جهود الاتحاد السعودي للدراجات، وسنعمل جميعًا على تهيئة كل ما يلزم لإنجاح البطولة، فالعمل الجماعي وتكاتف الجهود من مختلف الجهات هو الطريق نحو التميز، وجعل هذه الاستضافة نموذجًا مشرفًا يليق بمكانة المملكة وريادتها الرياضية، موجهًا سموه بمتابعة التحضيرات الفنية والتنظيمية للبطولة، وأهمية تكامل الجهود لضمان التنظيم المميز الذي يعكس ما وصلت إليه المنطقة والمملكة من التطور في مختلف المجالات.