الأخضر يحلق في سماء المونديال للمرة السابعة في تاريخه

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1447 هـ      14 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

نجح المنتخب السعودي رسميًا في حجز بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثالثة تواليًا، والسابعة في تاريخ الأخضر، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه المنتخب العراقي، بدون أهداف، في المواجهة المثيرة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة، لحساب الجولة الثانية من الملحق الآسيوي.

التعادل كان كافيًا للمنتخب السعودي؛ من أجل ضمان التأهل للمونديال، بعدما استفاد من الأفضلية الهجومية أمام أسود الرافدين، بفضل الفوز على إندونيسيا بثلاثية مقابل هدفين.

 

بتلك النتيجة، تصدر الأخضر ترتيب المجموعة الثانية في الطريق إلى مونديال 2026، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق الأفضلية الهجومية فقط أمام العراق، الذي ينتظر موقعة فاصلة أمام الإمارات الشهر المقبل؛ من أجل الانتقال إلى الملحق العالمي.

 

واكتمل عقد المتأهلين من قارة آسيا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما لحق المنتخب السعودي بركب المنتخبات المتأهلة سلفًا وهي؛ اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأوزبكستان والأردن وأستراليا، إلى جانب قطر التي عبرت من بوابة الملحق على حساب الإمارات في المجموعة الأولى.

 

 

 

 

