السياسة

واشنطن: لا نية لإرسال قوات برية

صحيفة البلاد      21 / ربيع الآخر / 1447 هـ      13 أكتوبر 2025

البلاد (واشنطن)
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة لا تخطط لنشر قوات برية في غزة أو إسرائيل، مشيراً إلى أن حركة حماس قد تقوم بتسليم المحتجزين في أي لحظة.
وأوضح فانس في مقابلة مع قناة سي بي أس نيوز، أن الاستقرار في غزة يتطلب من الولايات المتحدة ممارسة “ضغط دائم ومتواصل” من أعلى المستويات حتى أدنى الهرم.
وكان مسؤولون أمريكيون كبار، قد أكدوا أن واشنطن ستنشر نحو 200 عسكري ضمن قوة مهام مشتركة لدعم استقرار غزة، دون وجود فعلي للقوات الأمريكية على الأرض في القطاع. وأوضح المسؤولون أن قوة المهام ستضم جنوداً من مصر وقطر. كما أشارت وسائل إعلام أمريكية وعالمية إلى أن هؤلاء الجنود الأمريكيين سيعملون في إسرائيل لدعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، بالتعاون مع دول شريكة ومنظمات غير حكومية وجهات من القطاع الخاص. كما سيتم إنشاء “مركز تنسيق مدني-عسكري” لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية إلى الأراضي الفلسطينية.

