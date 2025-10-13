هيئة «الشورى» تحيل عدداً من التقارير لجلسات المجلس

البلاد (الرياض)

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها الثالث من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك في مقر المجلس بالرياض بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، ومساعد الرئيس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

ووافقت الهيئة خلال اجتماعها أمس (الأحد)، على إحالة عددٍ من التقارير المتعلقة بالأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والتقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي. كما أحالت الهيئة العامة خلال اجتماعها عددًا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات؛ تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة خلال الفترة القادمة.