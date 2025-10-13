الأولى

نيابةً عن سمو ولي العهد.. سمو وزير الخارجية يصل إلى مصر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

صحيفة البلاد 21 / ربيع الآخر / 1447 هـ      13 أكتوبر 2025

البلاد (شرم الشيخ)
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام التي ستشهد توقيع اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

