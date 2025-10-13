نهائي كأس اتحاد الطائرة| الاتحاد يواجه الهلال.. والأهلي يلتقي العُلا

البلاد (القطيف)
تتواصل الإثارة في منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة في نسختها الـ35، التي تُقام على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، حيث تُقام اليوم مواجهتا نصف النهائي اللتان ستحددان طرفي النهائي المرتقب للبطولة.
في المواجهة الأولى التي تُقام عند الساعة 4:00 عصرًا، يلتقي فريق الاتحاد بنظيره الهلال في قمة مرتقبة بين فريقين يملكان تاريخًا كبيرًا في اللعبة، إذ يسعى الاتحاد لمواصلة عروضه القوية بعد تأهله من دور الثمانية بفوز صعب على الفتح، بينما يدخل الهلال اللقاء بطموح الوصول إلى النهائي للمنافسة على اللقب، مستندًا إلى خبرة لاعبيه وتجانس عناصره.
وفي ثاني المواجهات التي تُقام عند الساعة 6:00 مساءً، فسيلتقي الأهلي مع العُلا في مواجهة لا تقل أهمية عن الأولى، ويسعى الأهلي إلى استعادة أمجاده في البطولة وتحقيق إنجاز جديد يضيفه إلى سجله، في حين يطمح العُلا إلى مواصلة مفاجآته بعد ظهوره المميز في الأدوار السابقة وبلوغه هذا الدور لأول مرة في تاريخه.
وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، واصل فريق الفتح تألقه وتمكن من الفوز على النصر بنتيجة (3) أشواط مقابل شوط واحد (3 – 1) بعد أداء مميز، فيما فرض الخويلدية سيطرته على مجريات اللقاء أمام الابتسام محققًا فوزًا بثلاثة أشواط نظيفة (3 – 0) ليواصل حصد النقاط في طريقه نحو مركز متقدم في الترتيب العام.