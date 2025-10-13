السياسة

نائب وزير الخارجية يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية

البلاد (الرياض)
البلاد (الرياض)
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية السيد ريتشارد أتوود.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين المملكة والمجموعة وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، المدير العام للإدارة العامة لتخطيط السياسات السفير الدكتور رائد بن خالد قرملي.

