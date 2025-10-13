منتخب فرنسا يفوز على النرويج ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا

تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي، بعد فوزه على نظيره النرويجي بنتيجة (2 – 1 )، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب إلياس فيغيروا براندر بفالباراييسو.
سجل هدفي المنتخب الفرنسي سيمون بوابر في الدقيقتين (19 و37)، فيما وسجل هدف النرويج راسموس هولتن عند الدقيقة (83).
بهذه النتيجة، سيتواجه المنتخبان المغربي والفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم الأربعاء المقبل بملعب إلياس فيغيروا براندر بفالباراييسو، فيما سيلتقي في المباراة الأخرى المنتخب الكولومبي مع نظيره الأرجنتيني بالملعب الوطني خوليو مارتينيز برادانوس بالعاصمة سانتياغو.
