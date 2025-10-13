مدرب العراق: المنتخب السعودي سيلعب تحت ضغط كبير

عائشه الشهري (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

أكد مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد على أهمية مباراة الغد أمام المنتخب السعودي بالنسبة إليه كمدير فني، وكذلك بالنسبة للاعبي المنتخب العراقي.

‏وعن اللاعب زيدان إقبال، قال: زيدان لاعب رائع ومميز، ولدينا عدد من اللاعبين لعبوا دقائق محدودة في مواجهة إندونيسيا؛ لتحضيرهم لمواجهة المنتخب السعودي، والوقت قصير بين المواجهتين، وسنقرر من سيكون جاهزًا للمواجهة.



‏

وأضاف: أعتقد أن الضغط على المنتخب السعودي سيكون أكبر؛ حيث إن لديهم طريقان للتأهل؛ التعادل أو الفوز، وهم يفكرون بهما.

أما نحن فلا نفكر إلا في الانتصار فقط، وضمنّا التواجد بالملحق العالمي. 90٪ من المدرجات ستكون للجماهير السعودية، وهو يشكل ضغطا كبيرا عليهم من الإعلام السعودي وحتى الاتحاد الدولي.

وختم: هي مواجهة خاصة، ونحن نتطلع لها والحضور الإعلامي هنا كبير، ويعكس قيمة المباراة المرتقبة.

لقاء حاسم

من جانبه، أكد إبراهيم بايش، نجم المنتخب العراقي، أن مواجهة السعودية تعد واحدة من أبرز التحديات، التي تنتظر “أسود الرافدين” في مشوارهم نحو كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش حالة من الانسجام والاستقرار الفني تحت قيادة مدربه الحالي.