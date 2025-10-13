الرئيسية
/
/
/
/
/
مدرب العراق: المنتخب السعودي سيلعب تحت ضغط كبير
الرياضة

مدرب العراق: المنتخب السعودي سيلعب تحت ضغط كبير

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1447 هـ      13 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

عائشه الشهري (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

أكد مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد على أهمية مباراة الغد أمام المنتخب السعودي بالنسبة إليه كمدير فني، وكذلك بالنسبة للاعبي المنتخب العراقي.

‏وعن اللاعب زيدان إقبال، قال: زيدان لاعب رائع ومميز، ولدينا عدد من اللاعبين لعبوا دقائق محدودة في مواجهة إندونيسيا؛ لتحضيرهم لمواجهة المنتخب السعودي، والوقت قصير بين المواجهتين، وسنقرر من سيكون جاهزًا للمواجهة.


وأضاف: أعتقد أن الضغط على المنتخب السعودي سيكون أكبر؛ حيث إن لديهم طريقان للتأهل؛ التعادل أو الفوز، وهم يفكرون بهما.

أما نحن فلا نفكر  إلا في الانتصار فقط، وضمنّا التواجد بالملحق العالمي. 90٪ من المدرجات ستكون للجماهير السعودية، وهو يشكل ضغطا كبيرا عليهم من الإعلام السعودي وحتى الاتحاد الدولي.
وختم: هي مواجهة خاصة، ونحن نتطلع لها والحضور الإعلامي هنا كبير، ويعكس قيمة المباراة المرتقبة.

 

لقاء حاسم

من جانبه، أكد إبراهيم بايش، نجم المنتخب العراقي، أن مواجهة السعودية تعد واحدة من أبرز التحديات، التي تنتظر “أسود الرافدين” في مشوارهم نحو كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش حالة من الانسجام والاستقرار الفني تحت قيادة مدربه الحالي.

وقال بايش خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة المنتظرة أمام المنتخب السعودي: “نحن على موعد مع مباراة مهمة، وسعداء بالعمل مع المدرب، فمنذ قدومه قضينا أربعة أشهر رائعة معه، هو بمثابة أبٍ للاعبين، وأحياناً يكون أباً قاسياً من أجل مصلحتنا.”

وأوضح أن الانسجام الكبير داخل معسكر المنتخب العراقي يمنح اللاعبين ثقة إضافية قبل اللقاء الحاسم، مؤكداً أن الجميع يدرك حجم التحدي أمام منتخب قوي مثل الأخضر السعودي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *