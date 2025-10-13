رينارد: لقاء العراق الأهم في حياتي

عائشه الشهري (جدة‏)

تصوير (زياد القحطاني)

قال مدرب منتخبنا الوطني هيرفي رينارد: إن مباراة الغد أمام المنتخب العراقي، هي أهم مباراة في تاريخي كمدرب، وسأشرح ذلك بعد نهاية المواجهة.

وأضاف: نحن نعلم مدى جودة المنتخب العراقي، وندرك أهمية هذه المواجهة. في 2018 تأهلنا من هذا الملعب عند الانتصار على اليابان، وفي 2022 تأهلنا أمام أستراليا من هذا الملعب، وغدًا نريد تكرار الأمر أمام المنتخب العراقي.

‏ وأردف: لا يجب علي السعوديين القلق من ناحية التنظيم الدفاعي، وسنكون جاهزين لمواجهة الغد.

وعن عودته لتدريب الأخضر قال: عندما عدت لتدريب المنتخب السعودي، كان لدي ثقة باللاعبين، وأحظى بثقة رئيس الاتحاد كرة القدم، ولكن كما هو الحال، في الحياة نواجه العديد من الصعوبات، وأنا أحب هذه الصعوبات، ولدينا دافع كبير، وخطوة مهمة لتحقيق التأهل للمونديال.

وختم: نحن على بعد نحو 24 ساعة على المواجهة، وهدفنا التأهل إلى كأس العالم، ويجب أن نكون مركزين على ذلك.

جمهورنا .. الداعم الأول

من جانبه، أكد صالح الشهري، مهاجم المنتخب السعودي، أن مواجهة العراق غدًا الثلاثاء تعد “الأهم في الموسم”، مشددًا على ضرورة التركيز الكامل لتحقيق هدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحفي: سنلعب أهم مواجهة في الموسم، ويجب أن نكون مركزين لنكون سعداء بالتأهل بعد اللقاء”.