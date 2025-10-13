راية إكسبو تُسلّم رسمياً من اليابان إلى السعودية في حفل اختتام معرض أوساكا

البلاد (أوساكا)

أعلن إكسبو 2030 الرياض عن استلام راية المكتب الدولي للمعارض بشكل رسمي خلال الحفل الختامي لمعرض إكسبو 2025 أوساكا، الذي اختتم أعماله في اليابان بعد ستة أشهر من الفعاليات والحوارات الثقافية التي جمعت الدول والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وتمثل هذه الخطوة الانتقال الرسمي لمسؤوليات الاستضافة إلى المملكة، لبداء مرحلة الاستعداد لتنظيم نسخة استثنائية من

المعرض في عام 2030.

ويوفر معرض إكسبو 2030 الرياض منصة عالمية استثنائية لدعم واستعراض الحلول المبتكرة وتعزيز الجهود لتحقيق

الاستدامة والتنمية الشاملة، ويجسّد ركيزة أساسية لترسيخ مسيرة التحول الطموحة التي تشهدها المملكة في ظل دعم خادم

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل

سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله.

وشهد حفل الاختتام استلام المهندس إبراهيم بن محمد السلطان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي

للهيئة الملكية لمدينة الرياض، راية المكتب الدولي للمعارض، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، تأكيدًا

على التزام المملكة واستعدادها الكامل لاستضافة الحدث العالمي في 2030، وبحضور فيصل بن فاضل

الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور غازي بن سعيد بن زقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان.

وأكّد المهندس إبراهيم بن محمد السلطان في ختام معرض إكسبو 2025 في اليابان أن: "انتقال الراية من اليابان إلى

الرياض تُعد محطة مهمة في رحلة المملكة نحو استضافة العالم في إكسبو 2030 الرياض، وإعلانًا لانطلاق العد التنازلي

لتنظيم نسخة غير مسبوقة من المعرض الأبرز عالميًا.

وأوضح أن هذا الحدث يجسد مرحلة جديدة في مسيرة المملكة نحو المستقبل، بفضل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – والقيادة المباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلى جانب تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة، والترحيب الكبير من المواطنين والمقيمين في المملكة عامة، ومدينة الرياض على وجه الخصوص، لتقديم تجربة استثنائية تعبّر عن تميّز المملكة وريادتها في تنظيم الفعاليات العالمية، وتجسّد رؤيتها في بناء مستقبل أكثر ابتكارًا وتعاونًا للعالم أجمع.".

من جانبه، أوضح المهندس طلال المرّي، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض أنه: "مع تقدُّمنا في مرحلة

التنفيذ، واستلام الرياض لراية المكتب الدولي للمعارض، نتطلّع لتقديم نسخة مميزة في معرض إكسبو 2030 الرياض والتي

ستضع معايير عالمية جديدة في مجالات الاستدامة والابتكار وستجمع دول العالم تحت مظلة واحدة لإحداث أثر إيجابي

مستدام.".

وكانت شركة إكسبو 2030 الرياض قد نظمت فعالية ثقافية بعنوان "من أوساكا إلى الرياض" يوم 10 أكتوبر في ساحة

"إكسبو أرينا ماتسوري"، شهدت حضور أكثر من خمسة عشر ألف زائر استمتعوا بعروض موسيقية وثقافية جمعت بين

الثقافتين السعودية واليابانية. كما نظّمت الشركة عددًا من ورش العمل والاجتماعات الثنائية مع الدول المشاركة، لبحث

الأولويات والاستعدادات المرتبطة باستضافة المعرض.

واختتم الجناح السعودي مشاركته في إكسبو 2025 أوساكا بتحقيق نجاح لافت، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار بلغ

أكثر من 3 ملايين زائر.

يُذكر أن معرض إكسبو 2030 الرياض سيُقام من 1 أكتوبر2030 إلى 30 مارس 2031، على مساحة 6 ملايين متر

مربع، تمتد على خمس مناطق رئيسية تسلط الضوء على موضوعات إكسبو والتي تشمل أحدث الابتكارات التقنية والتنمية

الشاملة والحلول المستدامة.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 42 مليون زيارة من 197 دولة و29 منظمة، ليوفر مساحة مشتركة لتبادل

الأفكار وطرح حلول عملية تسهم في معالجة أبرز التحديات. ويسعى معرض إكسبو 2030 الرياض إلى ترك إرثٍ مستدام، والمساهمة بعد انتهائه في تعزيز مكانة الرياض كمركز عالمي رائد للتعاون الدولي.