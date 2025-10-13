جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يُنظّم جلسة “تأثيرها” احتفاءً بريادة المرأة السعودية

البلاد (الرياض)
نظّم جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا جلسةً بعنوان: “تأثيرها: السعوديات يشكّلن المستقبل” ضمن سلسلة “تأثيرها”، التي استعرضت قصصًا تُجسّد عمق وتنوّع إسهامات المرأة السعودية داخل المملكة، وعلى الساحة العالمية، وقدَّمت عرضًا مميزًا، كما عرّفت الحضور على تجارب وتأملاتٍ شخصية لسيداتٍ سعوديات حقّقن إنجازاتٍ فريدةً، وملهمة لأجيال المستقبل، وتطرقت الجلسة إلى موضوعاتٍ متعددة مثل الثقافة، والدبلوماسية، والابتكار، والأثر الاجتماعي.
نظّم جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا جلسةً بعنوان: “تأثيرها: السعوديات يشكّلن المستقبل” ضمن سلسلة “تأثيرها”، التي استعرضت قصصًا تُجسّد عمق وتنوّع إسهامات المرأة السعودية داخل المملكة، وعلى الساحة العالمية، وقدَّمت عرضًا مميزًا، كما عرّفت الحضور على تجارب وتأملاتٍ شخصية لسيداتٍ سعوديات حقّقن إنجازاتٍ فريدةً، وملهمة لأجيال المستقبل، وتطرقت الجلسة إلى موضوعاتٍ متعددة مثل الثقافة، والدبلوماسية، والابتكار، والأثر الاجتماعي.
وتضمّن برنامج جلسة “تأثيرها” جلسةً نقاشيّة بعنوان: “رائدات: السعوديات يشكّلن المستقبل”، التي استضافت كلًّا من المؤسِّسة، الرئيسة التنفيذية للأكاديمية السعودية لفنون الطهي (زادك) رانية معلا، وعالمة الأنثروبولوجيا والمستشارة الثقافية غادة المهنا أبا الخيل، وأدارتها مقدمة البرامج التلفزيونية وئام الدخيل، إذ استكشفت الجلسة قوة ريادة المرأة في دفع عجلة التنمية المستدامة، والاحتفاء بالمرونة والقيادة، متناولةً إسهام سيداتٍ سعوديات في إبراز صورة المملكة عالميًّا عبر القيادة الطموحة، والجريئة في مختلف المجالات من ريادة الأعمال والتعليم إلى الإعلام، وصناعة المحتوى، ومبرزةً كيف تمكّنت السعوديات من تجاوز الحواجز، وألهمن الأجيال، ومهدنَ الطريق نحو إكسبو 2030 الرياض.
وكان برنامج جلسة “تأثيرها” قد بدأ باستقبال الضيوف بالقهوة السعودية والتمر، مع عرضٍ حيّ للعزف على آلة العود قدّمته العازفة ملاك فولي، قبل أن يُختتم البرنامج بجلسةٍ مخصصة للأسئلة، والأجوبة أتيح من خلالها الفرصة أمام الضيوف للتفاعل مباشرةً مع المشاركات في الجلسة النقاشية، ومشاركة الانطباعات مع الحاضرين الآخرين، وبناء علاقاتٍ ذات معنى، وسط أجواءٍ دافئة، وموسيقى خفيفة.
وتعكس جلسةُ “تأثيرها” التي استضافها الجناح السعودي في إكسبو 2025 أوساكا، دورَ رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة السعودية؛ مُبرزةً الدور المحوري للمرأة في صياغة مستقبلٍ أكثر ابتكارًا وترابطًا على المستوى العالمي، وذلك في إطار سلسلة “تأثيرها” التي بدأت بمعرض “تأثيرها.. معرض صور” في جاليري إيست، إذ أبرزت الصورُ المنجزة بالأبيض والأسود الحضور والقوة والتفرّد لإحدى عشرة امرأةً سعودية بأسلوبٍ هادئ وملهم، تلاه عرض “تأثيرها.. فن المانجا” في فناء جناح المملكة، الذي روى قصصَ ثلاث نساءٍ سعوديات رائدات في سردٍ بصري يمزج بين فن المانجا، وبين أحدث تقنيات الإسقاط الضوئي، واختُتمت السلسلة بجلسة نقاشٍ بعنوان: “تأثيرها”.