المحليات

تعزيز الشراكة التقنية بين الرياض وواشنطن

21 / ربيع الآخر / 1447 هـ      13 أكتوبر 2025

البلاد (الرياض)
يبدأ وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تعزيز الشراكات في التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار.
ويتضمن البرنامج لقاءات مع مسؤولين حكوميين وكبرى الشركات التقنية وشركات الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الشراكات في الحوسبة المتقدمة، وبناء منظومات الذكاء الاصطناعي، وتمكين المبدعين والمطورين ضمن منظومة الاقتصاد الذكي. تأتي الزيارة امتدادًا للشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وترسيخًا لمكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا للتقنية والابتكار، ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي معرفي مستدام.

