تحدي ESL السعودي يعود من جديد| البطولة الأبرز للعبة Overwatch 2 في المملكة

فتح باب التسجيل أمام الفرق للمشاركة في الحدث الأكبر للرياضات الإلكترونية في السعودية، مع نهائيات مباشرة في VOV Gaming

هاني البشر (الرياض)

أعلنت مجموعة EFGالرائدة عالميًا في تنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية، عن فتح باب التسجيل رسميًا للموسم الجديد من تحدي ESL السعودي، البطولة الأهم للعبة Overwatch 2 في المملكة.

وتمنح البطولة الفرق المحلية فرصة التنافس على مجموع جوائز بقيمة 20,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى خطوة محورية نحو التأهل للمنافسات الدولية. وستُختتم المنافسات في ديسمبر المقبل بنهائيات مباشرة حماسية تجمع أفضل الفرق في VOV Gaming بالرياض.

يُعد تحدي ESL السعودي من أبرز محطات مشهد الرياضات الإلكترونية في المملكة، حيث يجمع بين المنافسة الاحترافية وفرص الظهور العالمي للاعبين السعوديين الجدد. وستُقام التصفيات عبر منصة FACEIT الرقمية، مع بث مباشر لمباريات الأدوار الإقصائية، بينما تُقام النهائيات بشكل حي أمام الجمهور، ما يرسّخ مكانة البطولة كأحد أهم الأحداث الإقليمية في مجال الرياضات الإلكترونية.

كما تمثل البطولة فرصة استثنائية للاعبين المحليين لتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة، والمنافسة على فرصة تمثيل المملكة في البطولات العالمية، ومن أبرزها Overwatch 2 FACEIT League Season 2 – EMEA Expert، في استمرار لمسيرة المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

ويشهد هذا الموسم منافسة أكثر حدة، إذ تمت دعوة الفرق الثلاثة الأفضل من الموسم الأول مباشرة إلى مرحلة التصفيات النهائية، وهي: Twisted MindsوAlQadsiah Esports وTeam Vision، لمواجهة نخبة الفرق المتأهلة من التصفيات المفتوحة في سباق جديد نحو اللقب.

وسيكون جدول البطولة على النحو التالي:

المرحلة التاريخ

التصفيات الأولى: 17 – 18 أكتوبر

التصفيات الثانية: 24 – 25 أكتوبر

الأدوار الإقصائية: 5، 6، 11، 12 نوفمبر

النهائيات: 5 ديسمبر

البث والنهائيات الكبرى

سيتم بث مباريات مرحلة التصفيات مباشرة عبر القنوات الرسمية (ESL Arabia)، ليتمكن الجمهور من متابعة مجريات البطولة لحظة بلحظة من منازلهم. فيما ستختتم البطولة بحدثٍ حيّ مثير يجمع أفضل الفرق المتأهلة في النهائيات الكبرى، والمقرر إقامتها في الرياض VOV Gaming بتاريخ 5 ديسمبر 2025، حيث ستشهد الجماهير مواجهة مباشرة بين نخبة اللاعبين في أجواء مليئة تنافسية وحماسية. ويمكن لعشّاق اللعبة متابعة توقيت المباريات النهائية عبر القنوات الرسمية (ESL Arabia).

ويُفتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة عبر الموقع الرسمي للمرحلة الاولىوالثانية، مما يمنح لاعبي Overwatch 2 في المملكة فرصة خوض تجربة تنافسية فريدة في أرقى بطولات ESL الإقليمية.