برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض.. انطلاق بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025

هاني البشر (الرياض)

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – حفظه الله – أمير منطقة الرياض، تنطلق يوم الخميس ٢٣ أكتوبر فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة، وذلك في مركز المرتجز للفروسية بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من مرابط وملاك الخيل من مختلف مناطق المملكة.

وتُعد البطولة واحدة من أبرز الفعاليات السنوية التي تهدف إلى دعم وتشجيع الإنتاج الوطني من الخيل العربية، وتعزيز حضورها في المنافسات المحلية والدولية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على الموروث الثقافي والاهتمام بالرياضات التراثية.

ويشهد الحدث منافسات قوية بين أكثر من ٣٠٠ جواد من فئات عمرية مختلفة، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وسط مشاركة حكام دوليين معتمدين لضمان أعلى معايير الشفافية والاحترافية في تقييم جمال الخيول.

من جانبه، عبّر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور خالد الجريسي عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد اهتمام القيادة الرشيدة برياضة الفروسية ودعمها الدائم للمنتجين السعوديين.

وتستمر فعاليات البطولة على مدار ثلاثة أيام على التوالي وتشمل عروضًا يومية مفتوحة للجمهور، بالإضافة إلى برامج تثقيفية عن سلالات الخيول العربية، وأنشطة ترفيهية مصاحبة للعائلات والزوار.