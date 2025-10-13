السعودية” منهاس” تتوّج بلقب بطولة أكرا الدولية للتنس

البلاد (الرياض)
واصلت اللاعبة السعودية هنية منهاس تألقها في البطولات العالمية، بعدما تُوجت بلقب بطولة أكرا الدولية للتنس – فئة (J100)،
(J100 ACCRA Tennis Foundation Ghana Open)، التي أُقيمت في مدينة أكرا بجمهورية غانا.
جاء تتويج منهاس باللقب، عقب فوزها في المباراة النهائية على المصنفة الأولى في البطولة، اللاعبة التونسية لميس حواس، بنتيجة (6 – 4، 6 – 2)، لترفع رصيدها إلى ست ميداليات ذهبية ضمن بطولات الاتحاد الدولي للموسم (2025).
يُذكر أن البطلة السعودية كانت قد توّجت مؤخرًا بلقب بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئات فئة (J60)، عقب فوزها على اللاعبة البريطانية أليشا ندوكو؛ لتواصل تأكيد حضورها القوي في المنافسات الدولية.