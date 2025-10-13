الرياضة

السعودية” منهاس” تتوّج بلقب بطولة أكرا الدولية للتنس

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1447 هـ      13 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
واصلت اللاعبة السعودية هنية منهاس تألقها في البطولات العالمية، بعدما تُوجت بلقب بطولة أكرا الدولية للتنس – فئة (J100)،
(J100 ACCRA Tennis Foundation Ghana Open)، التي أُقيمت في مدينة أكرا بجمهورية غانا.
جاء تتويج منهاس باللقب، عقب فوزها في المباراة النهائية على المصنفة الأولى في البطولة، اللاعبة التونسية لميس حواس، بنتيجة (6 – 4، 6 – 2)، لترفع رصيدها إلى ست ميداليات ذهبية ضمن بطولات الاتحاد الدولي للموسم (2025).
يُذكر أن البطلة السعودية كانت قد توّجت مؤخرًا بلقب بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئات فئة (J60)، عقب فوزها على اللاعبة البريطانية أليشا ندوكو؛ لتواصل تأكيد حضورها القوي في المنافسات الدولية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *