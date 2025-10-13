الرياضة

الأخضر يختتم استعداده لمواجهة العراق في ختام ملحق تصفيات كأس العالم

صحيفة البلاد      13 أكتوبر 2025

البلاد (جدة)

بحضور سمو وزير الرياضة، اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب العراق، التي ستقام مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ختام منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد. بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمارين المربعات، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يُجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.

يُذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، إذ يتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

 

 

 

 

 

 

