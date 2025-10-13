أبو فلة ينضم رسمياً إلى دوري الملوك في الشرق الأوسط رئيساً لفريقه الجديد

محمد الجليحي (الرياض)

يأتي انضمام “أبو فلة” واسمه الحقيقي حسن سليمان، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المؤثرين الشباب في العالم العربي، بعد مسيرة حافلة بالمبادرات الإنسانية والفعاليات الجماهيرية ويُعد “أبو فلة” أكبر صانع محتوى عربي من حيث عدد المتابعين، إذ يتجاوز جمهوره على مختلف المنصات 70 مليون متابع، وسبق له أن حقق رقمين قياسيين في موسوعة غينيس بعد أن جمع أكثر من 11 مليون دولار للأعمال الخيرية خلال بث مباشر عام 2021. كما قاد العام الماضي مباراة “الأمل” الخيرية في قطر بمشاركة عدد من النجوم العالميين مثل ديدييه دروغبا، حيث نجحت الفعالية في جمع أكثر من 8 ملايين دولار دعماً للقضايا الإنسانية.

وسيشارك “أبو فلة” أيضاً في بطولة كأس العالم للمنتخبات الخاصة بمنظمة دوري الملوك والمقررة إقامتها في البرازيل بين 3 و17 يناير 2026، حيث سيتولى قيادة المنتخب القطري، إلى جانب منتخب السعودية بقيادة شونغ بونج والمنتخب المغربي بقيادة إلياس.

ويمثّل الموسم الجديد من دوري الملوك الأكبر في تاريخه، مع إطلاق بطولات جديدة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب البطولات المقامة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى استحداث نظام انتقالات عالمي بين اللاعبين، وتعاون خيري مع منظمة اليونيسف لدعم الأطفال والشباب حول العالم.

وقال جيرارد بيكيه، مؤسس ورئيس دوري الملوك: “نحن متحمسون لانطلاق موسم جديد هو الأضخم في تاريخ دوري الملوك، والذي سيجعل من البطولة حدثًا عالمياً بحق ويشرفنا أن نرحب بأسماء بارزة من مختلف القارات، من بينهم أبو فلة الذي يعد من أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم العربي، ووجوده معنا يعبّر عن روح الانفتاح والتنوع التي يقوم عليها دوري الملوك.”

ومن المتوقع أن يسهم انضمام “أبو فلة” في تعزيز انتشار البطولة على مستوى الشرق الأوسط، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية مركزاً رئيسياً لانطلاق منافسات دوري الملوك – الشرق الأوسط، خلال موسم الرياض 2025، بما يعزز موقع المنطقة على خريطة الرياضة والترفيه العالمية.