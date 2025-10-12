الأولى

وزارة الخارجية: المملكة تتابع بقلق التوترات والاشتباكات التي تشهدها المناطق الحدودية بين جمهورية باكستان الإسلامية ودولة أفغانستان

واس (الرياض)
تتابع المملكة العربية السعودية بقلق التوترات والاشتباكات التي تشهدها المناطق الحدودية بين جمهورية باكستان الإسلامية ودولة أفغانستان.
وتدعو المملكة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب لغة الحوار والحكمة؛ بما يسهم في خفض حدة التوتر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وتؤكد المملكة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصها الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين.
