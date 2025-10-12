ملتقى الصحة العالمي.. منصة تجمع الممارسين الصحيين

البلاد (الرياض )

تنطلق في العاصمة الرياض فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بصناعة مستقبل الرعاية الصحية، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تحت شعار”استثمر في الصحة”، برعاية وزارة الصحة وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030.

ويُشكّل الملتقى محطة ملهمة لكل الممارسين الصحيين والباحثين وطلاب الكليات الصحية، لما يُقَدِّمه من تجربة تفاعلية تجمع بين التعليم والابتكار، عبر ورش عمل تخصصية، وجلسات علمية يقودها خبراء محليون ودوليون، إضافةً إلى أكثر من 100 ساعة من التعليم الطبي المعتمد للممارسين الصحيين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومنصات عرض لأحدث التقنيات الطبية والرقمية، ويمنح المشاركون فرصة لبناء علاقات مهنية واسعة، واستكشاف مجالات جديدة في التدريب والبحث العلمي، ضمن بيئة معرفية عالمية تعزز النمو والتطور.

ويمثل الملتقى منصة علمية ومهنية للممارسين الصحيين، مع أكثر من 100 جلسة حوارية بمشاركة نخبة من القادة والخبراء، إلى جانب ورش عمل منتظرة حول مستقبل الرعاية الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي، ورحلة المستثمر الصحي في المملكة وغيرها من المجالات، فيما يتيح للممارسين الصحيين أكثر من 100 ساعة تدريب طبي مستمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.