فتح معبر رفح بالاتجاهين.. قريباً

البلاد (القاهرة)

أكد مصدر مصري مسؤول أن معبر رفح بين مصر وغزة سيعمل في الاتجاهين ابتداءً من بعد غدٍ (الثلاثاء) لعبور المرضى والعالقين، بعد موافقة رسمية على فتح المعبر، بينما تقتصر حركة الشاحنات على الدخول عبر بوابة كرم أبو سالم المجاورة.

وأوضح المصدر أن المعبر سيكون مخصصًا للأفراد فقط، مع السماح بدخول المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وخروج العالقين الراغبين بالعودة إلى القطاع، دون إدخال شاحنات المساعدات عبر رفح نفسه.

وفي سياق متصل، أكدت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن لديها 6000 شاحنة جاهزة للعبور إلى قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وطبية تكفي السكان لأشهر عدة، مع التركيز على إعادة الطلاب إلى المدارس بعد عامين من الحرب المدمرة. وأوضح المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، أن الأولوية ستكون لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، مؤكدًا أن الوكالة مستعدة للتنسيق مع السلطات لتأمين وصول الشاحنات بشكل آمن وفعال.

كما تم التوصل إلى اتفاق لإدخال أعداد مضاعفة من المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، بالتزامن مع جهوزية معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لتسهيل حركة المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح النساء المدنيّات والمجندات، فيما تعمل إسرائيل على تجهيز المعبر لضمان استمرارية إدخال القوافل الإنسانية.

وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن نحو 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للعبور، مع 100 ألف طن إضافية في الطريق، لتغطية احتياجات غزة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، على أن يتم توزيعها بالشكل الأمثل؛ لضمان وصولها إلى أكبر عدد من السكان في الوقت المناسب.