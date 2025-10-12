ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي.. 10 سيارات إسعاف جديدة لمساعدة الشعب السوري

البلاد (الرياض)

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مقره بمدينة الرياض 10 سيارات إسعاف حديثة مجهزة بكامل التجهيزات اللازمة ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق، مقدمة من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وستسلم إلى وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية.

وبذلك يصبح إجمالي سيارات الإسعاف المقدمة من السعودية للشعب السوري الشقيق حتى الآن 30 سيارة بكامل تجهيزاتها اللازمة، ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي.

يُذكر أن المساعدات المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوري بلغت منذ مطلع هذا العام 2025م، حتى الآن 18 طائرة إغاثية، و839 شاحنة ضمن الجسرين الإغاثيين الجوي والبري السعوديين، ويبلغ وزن إجمالي الجسرين 14.187 طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، فضلًا عن إجراء 1.738 عملية جراحية، ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا، إلى جانب تقديم برامج تدريبية ومبادرات للتمكين الاقتصادي والدعم النفسي. من جهة ثانية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية وعبوات الحليب المخصص للأطفال، للأسر المستفيدة في وسط وجنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. كما وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الطائرة الإغاثية السعودية الـ67 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع و سفارة المملكة في القاهرة، تحمل على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

