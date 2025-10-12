ضبط 3 آلاف قطعة لصناعة المسيرات باليمن

البلاد (عدن)

في ضربة جديدة لشبكات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الحوثيين، أعلنت السلطات اليمنية، عن ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة إلكترونية تُستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والمتفجرات، في عملية نوعية نُفذت على الحدود الشرقية للبلاد.

وقالت مصلحة الجمارك اليمنية في بيان رسمي: إن موظفيها في جمرك صرفيت بمحافظة المهرة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب شحنة تضم مكونات مزدوجة الاستخدام يُعتقد أنها كانت في طريقها إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأوضح البيان أن المضبوطات شملت أكثر من 60 نوعًا من الأجهزة والمكونات التقنية، بينها أجهزة لحام الألياف الضوئية، ولوحات برمجية، وحساسات دقيقة، وكابلات توصيل، تُستخدم عادة في تصنيع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالطائرات المسيّرة.

وأكد مدير عام جمرك صرفيت أحمد باكريت أن عملية الضبط تمت وفق القوانين النافذة، مشددًا على أن إدارات الجمارك اليمنية لن تتهاون في التصدي لأي تهديد للأمن الوطني أو محاولات لتمرير مواد ذات طابع عسكري تحت غطاء تجاري.

تأتي هذه العملية ضمن جهود حكومية متصاعدة لإحباط تدفق الأسلحة والمعدات التقنية إلى الحوثيين، الذين يعتمدون بشكل متزايد على الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة في هجماتهم على المدن اليمنية والمرافق الحيوية.