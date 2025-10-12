سدايا تدرب الطلاب في تطبيقات الذكاء بـ «أكسفورد»

البلاد (الرياض)

أسدل الستار أمس في العاصمة البريطانية لندن “معسكر هندسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي”، الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بمشاركة 30 طالبًا وطالبة من خريجي الجامعات بالمملكة، وذلك بجامعة أكسفورد.

وعمل المعسكر على تأهيل خريجي البكالوريوس والماجستير في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب والمجالات المرتبطة بها، من خلال تزويدهم بمهارات متقدمة في التعلم العميق، ورؤية الحاسب، والنماذج التوليدية، بإشراف خبراء دوليين، وتمكينهم من تصميم وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي وتطبيقها في بيئات العمل المختلفة.

وتضمّن البرنامج التدريبي مرحلتين، بدأت الأولى عن بُعد، فيما عُقدت المرحلة الثانية في جامعة أكسفورد على مدى ثلاثة أسابيع، اكتسب خلالها المتدربون خبرات عملية في استخدام أطر التعلم العميق مثل (TensorFlow وPyTorch)، وتطبيقات رؤية الحاسب مثل (YOLO)، ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) والنماذج التوليدية على (HuggingFace).

يأتي هذا المعسكر امتدادًا لجهود “سدايا” في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها في تخصصات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر أبرز الجامعات العالمية، بما يعزز جاهزية الشباب السعودي للمنافسة عالميًا في مجالات التقنية الحديثة، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مجتمع المعرفة.