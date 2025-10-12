الرياضة

الملحق الآسيوي| العراق يقتنص فوزًا قاتلًا من إندونيسيا

20 / ربيع الآخر / 1447 هـ      12 أكتوبر 2025
البلاد (جدة)
خطف منتخب العراق فوزا  قاتلا من نظيره الأندونيسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.
سيطر منتخب إندونيسيا على مجريات المباراة بشكل كبير منذ الدقيقة الأولى؛ حيث تألق حارس العراق جلال حسن، في العديد من الهجمات ليمنع إندونيسيا من إحراز هدف مبكر.

وواصل منتخب إندونيسيا السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وسط هجوم على استحياء من لاعبي العراق، دون وجود تهديد حقيقي على مرمى المنتخبين.

في الدقيقة 76، سجل زيدان إقبال هدف الفوز لمنتخب العراق، ليحل منتخب العراق في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، صاحب الصدارة، فيما تلاشت آمال إندونيسيا في التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويلاقي المنتخب السعودي لكرة القدم نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل لحسم بطاقة التأهل للمونديال عن المجموعة؛ حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

m.samy

كتب بواسطة

