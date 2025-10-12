الملحق الآسيوي| العراق يقتنص فوزًا قاتلًا من إندونيسيا

سيطر منتخب إندونيسيا على مجريات المباراة بشكل كبير منذ الدقيقة الأولى؛ حيث تألق حارس العراق جلال حسن، في العديد من الهجمات ليمنع إندونيسيا من إحراز هدف مبكر.

وواصل منتخب إندونيسيا السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وسط هجوم على استحياء من لاعبي العراق، دون وجود تهديد حقيقي على مرمى المنتخبين.