المجتمع

د. عبدالله بن عمر بن محمد نصيف في ذمة الله

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع الآخر / 1447 هـ      12 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

انتقل إلى- رحمة الله تعالى- الدكتور/ عبدالله بن عمر بن محمد نصيف – نائب رئيس مجلس الشورى الأسبق.

أسرة ” البلاد” التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلة الله -تعالى- أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه.

وسيصلى عليه- رحمه الله- عصر اليوم (الأحد)، في مسجد الجفالي، وسيوارى جثمانه الثرى بمقبرة الأسد بجدة.

والفقيد زوج هند بنت عبدالوهاب باناجة، ووالد الدكتور عمر، ومحمد، وعائشة، وخديجة، ومحمود.

ويتقبل العزاء في منزل الأسرة بحي الشاطئ أبراج الخزامى، شارع الأمير فيصل بن فهد بجدة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *