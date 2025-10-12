د. عبدالله بن عمر بن محمد نصيف في ذمة الله

البلاد (جدة)
انتقل إلى- رحمة الله تعالى- الدكتور/ عبدالله بن عمر بن محمد نصيف – نائب رئيس مجلس الشورى الأسبق.
أسرة ” البلاد” التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلة الله -تعالى- أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه.
وسيصلى عليه- رحمه الله- عصر اليوم (الأحد)، في مسجد الجفالي، وسيوارى جثمانه الثرى بمقبرة الأسد بجدة.
والفقيد زوج هند بنت عبدالوهاب باناجة، ووالد الدكتور عمر، ومحمد، وعائشة، وخديجة، ومحمود.
ويتقبل العزاء في منزل الأسرة بحي الشاطئ أبراج الخزامى، شارع الأمير فيصل بن فهد بجدة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.