الأخضر يرفع استعداده لمواجهة العراق.. ورينارد يتحدث للإعلام

بحضور سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ورئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل، واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد برنامجه التدريبي استعدادًا لمواجهة منتخب العراق بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك ختام منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
أُقيمت الحصة التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات على الاستحواذ، ثم تمارين تكتيكية، قبل أن يُجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك عبدالله الحمدان في التدريبات برفقة زملائه.
ويختتم الأخضر استعداداته مساء غدٍ الاثنين بحصة تدريبية تُقام عند الساعة السابعة مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون مفتوحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.
الجدير بالذكر يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد غدًا الاثنين عند الساعة الحادية عشرة صباحًا مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب العراق، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم.
