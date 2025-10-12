اختتام منافسات السباق الأول لبطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 على حلبة البحرين الدولية

السائق السعودي عبدالله الكامل يحقق المركز الرابع في السباق الأول من الجولة الافتتاحية

هاني البشر (الرياض)

اختتمت أمس السبت منافسات السباق الأول من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا4، والمعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، والتي احتضنتها حلبة البحرين الدولية بتنظيم من شركة التوكيلات موتورسبورت، وإشراف من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسط أجواء تنافسية، وحضور جماهيري لافت، عكس حجم الاهتمام المتزايد بهذه الفئة الواعدة من رياضة المحركات.

وشهد السباق الأول منافسة قوية بين السائقين تميزت بتقارب المستويات وأداء فني عال على مدار لفات السباق، وعقب نهاية السباق توج سعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية جائزة المركز الأول للسائق البريطاني كيت بيلوفـسكي من فريق بيكس، فيما قدم الأستاذ شريف المهدي الرئيس التجاري للحلبة، جائزة المركز الثاني للهولندية نينا جادمان من فريق كاراجي، في حين سلم رعد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة سعودي ديزل، جائزة المركز الثالث للسائق الإماراتي ثيو بالمر من فريق جاجو، كما توجت لين العريفي سائقة الكارتينغ السعودية جائزة أفضل متسابقة للهولندية نينا جادمانتقديرًا لأدائه اللافت، كما توجت إلسا كاميليري منسقة الفئات السنية لسباقات المقعد الأحادي جائزة أفضل سائق مبتدئ للسائق للبريطاني كيت بيلوفـسكي.

كما تمكن السائق السعودي عبدالله الكامل سائق فريق أستوب من إنهاء السباق في المركز الرابع، بعد أداء لافت عكس إمكاناته العالية وثقته الكبيرة على الحلبة، ليؤكد مجددًا القدرات الواعدة التي يتمتع بها الشباب السعودي في رياضة المحركات، ومدى جاهزيتهم لمنافسة نخبة السائقين في هذه الفئة العالمية، ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرته، ورسالة مشجعة للمواهب الوطنية على طريق التميز والاحتراف.



كما شهدت البطولة إقامة التصفيات التأهيلية، والتي أسفرت نتائجها عن تصدر السائق ثيو بالمر من فريق جاكو، الترتيب العام على شبكة الانطلاق، فيما جاء السائق سكوت ليندبلوم من فريق ريد بُل، في المركز الثاني، تلاه السائق كيت بيلوفسكي، من فريق پيكس في المركز الثالث، واحتل كلاً من تيبو رامايكرز من فريق زاهد، ونينا جادمان من فريق كاراجي المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وتقام اليوم الأحد منافسات السباق الثاني من الجولة الافتتاحية لبطولة أرامكو السعودية للفورمولا4 على حلبة البحرين الدولية، قبل أن تستأنف المنافسات في الجولة الثانية يومي 15 16- أكتوبر الجاري على الحلبة ذاتها. ويترقب عشاق رياضة المحركات استمرار الأجواء التنافسية بين السائقين في واحدة من أبرز بطولات الفئات السنية على مستوى المنطقة.