الأولى

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الآثم الذي تعرض له مأوى للنازحين في الفاشر بالسودان

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1447 هـ      11 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
واس (الرياض)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الآثم الذي تعرض له مأوى للنازحين في الفاشر، مجددةً رفضها للعنف ضد المدنيين.
وقالت الوزارة في بيان لها: المملكة تشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان، والحفاظ على وحدته ومؤسساته، وتجنيب السودان وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023م، معبرةً عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *