مطار الجوف يحتضن فعالية “Fly-in”
المحليات

مطار الجوف يحتضن فعالية “Fly-in”

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1447 هـ      11 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الجوف (البلاد )

شهد مطار الجوف يوم أمس الجمعة فعالية “Fly-in” المميزة، التي نظمتها إمارة المنطقة والمكتب الإستراتيجي لتطويرها بالتعاون مع نادي الطيران السعودي، ضمن جهود تعزيز جودة الحياة وتحويل الجوف إلى وجهة سياحية جاذبة.

وتخللت الفعالية عروض جوية لـ16 طائرة رياضية وعامة، أبهرت أكثر من 200 زائر، والذين تفاعلوا مباشرة مع 30 طيارًا محترفًا، واستمعوا إلى تجاربهم واكتشفوا أسرار الطيران من داخل قمرة القيادة.

وحمل الحدث طابعًا إنسانيًا مؤثرًا بمشاركة فئات مجتمعية غالية، من مستفيدي جمعية “قدوة” لرعاية الأيتام، وأبطال نادي ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر لجنة “تراحم”، مما عزز روح الشمول والتكافل.

وتُعد هذه الفعالية باكورة سلسلة من المبادرات التي يعتزم المكتب الاستراتيجي إطلاقها، وتشمل فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية تهدف إلى خلق بيئة نابضة بالحياة لسكان المنطقة وزوارها.

