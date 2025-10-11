مطار الجوف يحتضن فعالية “Fly-in”

الجوف (البلاد )

وتخللت الفعالية عروض جوية لـ16 طائرة رياضية وعامة، أبهرت أكثر من 200 زائر، والذين تفاعلوا مباشرة مع 30 طيارًا محترفًا، واستمعوا إلى تجاربهم واكتشفوا أسرار الطيران من داخل قمرة القيادة.

وحمل الحدث طابعًا إنسانيًا مؤثرًا بمشاركة فئات مجتمعية غالية، من مستفيدي جمعية “قدوة” لرعاية الأيتام، وأبطال نادي ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر لجنة “تراحم”، مما عزز روح الشمول والتكافل.

وتُعد هذه الفعالية باكورة سلسلة من المبادرات التي يعتزم المكتب الاستراتيجي إطلاقها، وتشمل فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية تهدف إلى خلق بيئة نابضة بالحياة لسكان المنطقة وزوارها.