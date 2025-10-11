«كتاب الرياض» يستعرض التراث الأدبي الأوزبكستاني

البلاد (الرياض)

شهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 ندوةً حوارية بعنوان “مقتطفات من التراث الأدبي الأوزبكستاني”، أدارتها الكاتبة نورة العمر، واستضافت خلالها الحِرفي الأوزبكي مخدينوف أكمل، للحديث عن فنّ النجارة التقليدية بوصفه أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية في بلاده.

وأوضح أكمل أن مدينة بخارى تُعد مركزًا رئيسيًّا للحرف اليدوية التي تشكّل أسلوب حياةٍ، وتجسّد تاريخًا ثقافيًّا عريقًا، مبينًا أن النجارة ليست مجرد مهنة بل إرثٌ حيّ تتوارثه الأجيال وتعمل على حمايته من الاندثار رغم تحديات نقل المعرفة التقليدية.

وتحدّث أكمل عن أهمية الجمع بين الأصالة والحداثة، داعيًا إلى دمج التكنولوجيا الحديثة في تطوير الحِرَف اليدوية مع الحفاظ على روحها التقليدية، مشيدًا في الوقت نفسه بالإرث السعودي في مجالات مثل الخط العربي وصناعة السجاد، وما يجسده ذلك من تقاربٍ ثقافي وإنساني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان.

وأضاف أن التعاون بين البلدين يمثل خطوةً مهمة في سبيل الحفاظ على التراث الإنساني المشترك، مؤكدًا الحاجة إلى تأسيس مراكز متخصصةٍ تُعنى باستدامة الحِرَف اليدوية وتدريب الأجيال الجديدة على ممارستها وفق أسسٍ علمية وتكنولوجية حديثة.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود معرض الرياض الدولي للكتاب في إبراز الحرف التقليدية بوصفها جسرًا للتواصل الثقافي ومكوّنًا أصيلاً من الهوية الإنسانية، ويستمر المعرض حتى 11 أكتوبر الجاري، مستقبلاً الزوّار يوميًّا من الساعة 11 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى 12 منتصف الليل.