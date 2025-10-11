جامعة الأميرة نورة تُطلق «يوم المهنة الصحي»

البلاد (الرياض)

أطلقت كلية طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم (السبت)، “يوم المهنة الصحي” تحت شعار (رؤية ملهمة لغدٍ واعد)، برعاية سعادة رئيسة الجامعة المكلفة، الدكتورة فوزية بنت سليمان العمرو، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.

ويسعى “يوم المهنة الصحي” إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها: فتح آفاق مهنية، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع الشبكات المهنية، وتقوية التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة.

ويأتي “يوم المهنة الصحي” بمشاركة الطالبات والطلاب في الدراسات العليا والخريجات والخريجين من الكليات الصحية، والأطباء تحت التدريب والمتخصصين في المجال الصحي؛ بهدف استكشاف الفرص المهنية المستقبلية، وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل في مختلف التخصصات الصحية.

ويشمل “يوم المهنة الصحي” حزمة من الأنشطة المصاحبة، من بينها: جلسة رئيسة بعنوان ” سد الفجوة: الذكاء العاطفي في التواصل والقيادة”، لتنمية مهارات الذكاء العاطفي في التواصل والقيادة. كما تضمَّن عددًا من ورش العمل المتخصصة، أبرزها: “أبدأ مسيرتك المهنية: كيف تصنع سيرة ذاتية متميزة؟”، و “أبدع في مقابلتك القادمة” التي تقدم جلسات محاكاة لتحقيق النجاح الوظيفي، إضافةً إلى جلسة تعرض قصصًا ملهمة ورؤى مهنية لقيادة الفكر في مجال طب الأسنان.

ويُسهم يوم المهنة في إتاحة فرصة لقاء ممثلي الشركات والمؤسسات الرائدة في القطاع الصحي عبر معرض التوظيف المصاحب، والتعرُّف على برامج التدريب وفرص العمل المتاحة، ومشاهدة أحدث الابتكارات التقنية في المجال.

وأوضحت وكيلة كلية طب الأسنان للبحث والابتكار والأعمال، الدكتورة رشا الحارثي، أنَّ “يوم المهنة الصحي يمثل خطوة محورية لربط طلاب وخريجي التخصصات الصحية بسوق العمل، حيث يجمع تحت سقف واحد أكثر من 20 جهة توظيف رائدة، إضافة إلى ورش عمل نوعية “.

ويجري على هامش أعمال “يوم المهنة الصحي” توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم مع جهات صحية، بما يعزِّز الشراكات في المجال الصحي. وتمثِّل في توقيع المذكرات من جانب كلية طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة، عميدة الكلية، الدكتورة رهف المحارب.

ويأتي “يوم المهنة الصحي”، ضمن جهود كلية طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025، الرامية إلى إعداد كفاءات منافسة، وإثراء التجربة التعليمية، وتعزيز ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، وتوفير بيئة جامعية داعمة للصحة والرفاهية.