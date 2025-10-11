الرئيسية
المملكة تقدم 10 سيارات إسعاف حديثة مجهزة لسوريا
المحليات

المملكة تقدم 10 سيارات إسعاف حديثة مجهزة لسوريا

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1447 هـ      11 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مقرّه بمدينة الرياض أمس الأول (الخميس)، 10 سيارات إسعاف حديثة مجهزة بكامل التجهيزات اللازمة ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق، مقدمة من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وستسلم إلى وزارة الصحة السورية.

وبذلك يصبح إجمالي سيارات الإسعاف المقدمة من المملكة العربية السعودية للشعب السوري الشقيق حتى الآن 30 سيارة بكامل تجهيزاتها اللازمة ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي.

يُذكر أن المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوري بلغت منذ مطلع هذا العام 2025م، حتى الآن 18 طائرة إغاثية، و839 شاحنة ضمن الجسرين الإغاثيين الجوي والبري السعوديين، ويبلغ وزن إجمالي الجسرين أكثر من 14 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، فضلًا عن إجراء 1.738 عملية جراحية ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا، إلى جانب تقديم برامج تدريبية ومبادرات للتمكين الاقتصادي والدعم النفسي.

وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.

m.samy

كتب بواسطة

