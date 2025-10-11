الرياضة

الأخضر يواصل استعداده للقاء العراق في ختام ملحق تصفيات كأس العالم

19 / ربيع الآخر / 1447 هـ      11 أكتوبر 2025

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم السبت برنامجه التدريبي استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، أعقبها تمرين الاستحواذ، ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تجرى تقسيمة بين مجموعتين على كامل مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب عبدالله الحمدان في الحصة التدريبية بسبب تعرضه لنزلة برد.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غدٍ الأحد بحصة تدريبية مغلقة، تُقام عند الساعة السابعة مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

