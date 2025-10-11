اختبار لياقي يحسم مشاركة نونيز أمام الاتفاق

البلاد (جدة)

كشفت تقارير أن الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، بات قريبًا من العودة إلى المشاركة بعد تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن التدريبات منذ 24 سبتمبر الماضي.

ووفقًا للتقارير ذاتها، قطع نونيز شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي، حيث من المنتظر أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لتجهيزه بدنيًا للمباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يخضع المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا إلى اختبارات لياقية دقيقة لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة أمام الاتفاق، السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على ملعب إيجو في الدمام.

وتسببت الإصابة في غياب نونيز عن مباراتي الأخدود في الجولة الرابعة من الدوري، وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة. ومنذ انضمامه إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي الماضي، خاض المهاجم الأوروجوياني أربع مباريات، ثلاث منها في الدوري وواحدة آسيوية، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا آخر.

وفي سياق متصل، يجري الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، مناورة تدريبية عصر السبت أمام فريق تحت 21 عامًا، ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف الدولي.

ويحتل الهلال المرتبة السادسة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين على الرياض والأخدود، وتعادلين مع القادسية والأهلي.

أما على الصعيد الآسيوي، فيتصدر الأزرق العاصمي ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة بعد جولتين.