“مانجا العربية” تطلق مبادرة “واعد” بالتزامن مع معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

البلاد (الرياض)
أعلنت شركة “مانجا العربية”، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، أثناء مشاركتها في المعرض، عن إطلاق مبادرتها الجديدة “واعد”، التي تهدف إلى تمكين المواهب السعودية والعربية الصاعدة في مجال صناعة القصص المصورة والمانجا، عبر احتضان أعمالهم وتقديمها للجمهور العربي من خلال منصاتها الرقمية.
أعلنت شركة “مانجا العربية”، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، أثناء مشاركتها في المعرض، عن إطلاق مبادرتها الجديدة “واعد”، التي تهدف إلى تمكين المواهب السعودية والعربية الصاعدة في مجال صناعة القصص المصورة والمانجا، عبر احتضان أعمالهم وتقديمها للجمهور العربي من خلال منصاتها الرقمية.
وتأتي مبادرة “واعد” ضمن إطار إستراتيجية مانجا العربية الرامية إلى توسيع قاعدة المبدعين المحليين، وصقل مهاراتهم في بيئة احترافية تواكب تطلعات الأجيال الجديدة، فيما تسعى المبادرة إلى اكتشاف الطاقات الإبداعية الشابة، وتوفير منصة تتيح لهم الانطلاق نحو جمهور واسع، عبر نشر قصصهم الأصلية التي تحمل بصمة ثقافية محلية وعربية.
في مرحلتها الأولى، أطلقت مانجا العربية أكثر من عشر قصص متنوعة، شارك في إنجازها ما يزيد على 30 رسامًا وكاتبًا من المواهب الصاعدة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتقديم محتوى عربي أصيل ومنافس عالميًا.
وتستند مانجا العربية في مشروعها إلى حضورها الواسع محليًا وعالميًا، من خلال مجلتيها “مانجا العربية للشباب” و”مانجا العربية للصغار”، المتوفرتين بنسختيهما الرقمية والمطبوعة، وتجاوز عدد تحميلات تطبيقاتها 12 مليون تحميل في أكثر من 190 دولة، ما يجعلها منصة رائدة في إيصال المحتوى العربي إلى القراء حول العالم.
كما أطلقت الشركة “مسابقة مانجا العربية” لدعم وتمكين الكتاب والرسامين الصاعدين، والتي شهدت على مدى ثلاث نسخ متتالية مشاركة أكثر من 1500 متسابق، وتجاوزت قيمة جوائزها 250 ألف ريال سعودي.
وقال نائب المدير العام بشركة مانجا العربية المهندس فارس آل رشود: ” إن مشروع واعد يمثل خطوة نوعية نحو تمكين جيل شاب من رسامي المانجا السعوديين والعرب، ونؤمن أن دعم المواهب الوطنية والعربية في بداياتها هو استثمار طويل المدى في صناعة المحتوى الإبداعي، ونحن فخورون اليوم بتقديم قصص لرسامين وكتاب واعدين عبر منصاتنا المختلفة، لنضعهم أمام جمهور واسع ونفتح لهم أبوابًا أكبر للاحتراف والتميز”.
وأضاف: “نعد الاستثمار في المواهب الشابة هو حجر الأساس لتعزيز الحضور العربي في صناعة المانجا عالميًا، ونسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير البيئة الداعمة، تمامًا كما كان للأعمال العالمية دور في إبراز مبدعيها، ونقلهم إلى مصاف النجومية”.