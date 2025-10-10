سالم الدوسري.. خطوة واحدة للتتويج بلقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية 

تم ترشيح سالم الدوسري لهذه الجائزة؛ لامتلاكه أرقامًا كبيرة حققها العام المنصرم، وتم تصنيف أرقام اللاعبين المميزين بناءً على إنجازاتهم؛ وفق معايير الاتحاد الآسيوي وهي كالتالي:

المعيار الأول جائزة رجل المباراة للبطولات القارية و العالمية

حقق سالم الدوسري جائزة رجل المباراة خمس مرات في دوري أبطال آسيا للنخبة بواقع (75) نقطة.

وحقق أيضاً جائزة رجل المباراة مره واحده فقط في التصفيات النهائية للمنتخب السعودي أمام الصين بواقع (40) نقطة.

ونال سالم ايضاً جائزة رجل المباراة امام فريق باتشوكا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية الصيف الماضي بواقع (60) نقطة.

‏فكانت المحصله النهائية لسالم الدوسري (175) نقطة.

المعيار الثاني: لجنه فنيه تصوت بناءً على الأداء الفني للاعب خلال البطولات

حصل الدوسري على جائزة “هداف دوري أبطال آسيا للنخبة” بـ 10 أهداف.

سجل سالم الدوسري (15 هدفًا) وهو اكثر هداف آسيوي في الدوري.

المعيار الثالث: الإنجازات الجماعية

حقق سالم مع فريقه الهلال بطولة السوبر السعودي العام الماضي، ووصل بفريقه إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد تجاوزه مانشستر سيتي الإنجليزي.

الإنجازات المحلية

حقق جائزة أفضل لاعب سعودي في دوري روشن للمحترفين

ساهم في تسجيل 46 هدفًا مع الهلال العام الماضي

سجل مع الهلال 26 هدفًا خلال جميع المسابقات

ساهم في صناعة 20 هدفًا مع فريقه الموسم الماضي.