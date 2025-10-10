دور النشر العراقية تثري معرض الرياض الدولي للكتاب

البلاد (الرياض)
تشهد المشاركة العراقية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 حضورًا لافتًا يُجسد حيوية المشهد الثقافي العراقي وتنوّع نتاجه الأدبي والفكري، إذ تواصل دور النشر من بلد الرافدين تقديم إصداراتها التي تجمع بين الأصالة والتجديد، وتفتح آفاقًا جديدة أمام القارئ العربي.
وتحدّث أمجد ياسين، صاحب دار أهوار العراقية، عن تجربته في المشاركة بالمعرض، موضحًا أن هذه المشاركة تُعد الثالثة للدار في معرض الرياض، إذ بدأنا أول مشاركة بركن صغير في نهاية القاعة، عرضنا فيه قرابة عشرين عنوانًا فقط، واليوم نشارك بما يزيد على 150 إصدارًا متنوعًا، ما يعكس تطوّر حضورنا، وازدياد اهتمام القارئ العربي بالإنتاج الثقافي العراقي.
وأشار ياسين إلى أن دار أهوار العراقية تهتم بالحداثة والتنوع، إذ تضم إصداراتها رواياتٍ عراقيةً حديثة وكتبًا في مجالات المسرح، والفلسفة، والفلك، والدراسات الأدبية، مؤكدًا أن الرواية العراقية الحديثة باتت تحظى باهتمامٍ متزايد بفضل ظهور أسماءٍ جديدة تركت بصمةً واضحة في المشهد الأدبي، مبينًا أن نسبة الكاتبات العراقيات في إصدارات الدار تبلغ نحو 20 في المئة، وأن الإقبال لا يقتصر على الروايات، بل يشمل أيضًا الدراسات الفكرية والنقدية.
واختتم ياسين حديثه مؤكدًا أهمية معرض الرياض الدولي للكتاب بوصفه تظاهرةً ثقافية كبرى تجمع أبرز دور النشر العربية والعالمية، وتمثل فرصةً مهمة للتواصل الثقافي، مشيرًا إلى أن السوق السعودية أصبحت من الأسواق المحورية للنشر العربي بفضل الدعم المؤسسي ووعي القرّاء، و”دار أهوار تحرص على المشاركة الدائمة في هذه الفعالية التي ترسخ مكانة الرياض كمنارة ثقافية عربية وعالمية”.