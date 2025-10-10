بدء التسجيل في “جوي فوروم 2025”.. المنصة العالمية التي تجمع قادة الترفيه وأبرز المبدعين من حول العالم

البلاد (الرياض)
تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ينطلق “جوي فوروم 2025” في العاصمة الرياض على مدى يومين (16 و17 أكتوبر) الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، يجتمع نخبة من أبرز القادة والمبدعين من مختلف أنحاء العالم في مجالات الترفيه، والتقنية، والإعلام، والرياضة، والسينما، والموسيقى، في حدث عالمي يجسد مكانة المملكة بصفتها مركزًا رئيسيًا لصناعة المستقبل في الاقتصاد الإبداعي.
ويعد “جوي فوروم 2025” المسرح العالمي لعصر الترفيه الجديد، إذ يضم عددًا من أبرز المتحدثين المتخصصين من داخل المملكة وخارجها، ليشكل تجمعًا دوليًا للخبراء والمبتكرين في مجالات الترفيه المختلفة.
ويقدّم معرضًا تفاعليًا فريدًا تستعرض فيه العديد من الشركات العالمية أحدث تجاربها في مجالات التقنية والإنتاج والمحتوى الإبداعي، إلى جانب ورش عمل يقودها خبراء عالميون لتطوير المهارات واستكشاف أحدث الممارسات في صناعة الترفيه، ويستضيف مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية إلى جانب عدد من التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية.
ويهدف “جوي فوروم 2025” إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتميز الإبداعي والتعاون الترفيهي، وتمكين المبدعين الصاعدين، ودفع الابتكار من خلال تسليط الضوء على الأفكار الرائدة والتقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الحضور العالمي للمملكة، إضافة إلى المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير اقتصاد إبداعي مزدهر ومستدام.
ويؤكد المنتدى مكانة المملكة بصفتها محورًا عالميًا للترفيه والإبداع، ومنصة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين صناع القرار والمستثمرين والمواهب، لترسيخ موقع الرياض وجهة أولى لصناعة الأفكار وبناء الشراكات في عالم الترفيه الحديث.
ويمكن للراغبين في حضور فعاليات “جوي فوروم 2025” التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: https://joyforum.com/ar/، حيث تتيح المنصة للزوار والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم فرصة حجز مقاعدهم، والمشاركة في جلسات وورش عمل المنتدى، والاطلاع على تفاصيل البرنامج الكامل والمعرض التفاعلي الذي يجمع نخبة من القادة وصنّاع الترفيه العالميين.