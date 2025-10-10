انطلاق مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025 بعروض عالمية وبالونات عملاقة من نيويورك

البلاد (الرياض)
تعيش العاصمة الرياض اليوم أجواء استثنائية مع انطلاق مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025، في فعالية كبرى تقام الرابعة عصرًا بين منطقتي “المملكة أرينا” و”بوليفارد وورلد” لتعلن بدء موسم جديد من الإبهار والفرح في قلب العاصمة.
وتعد المسيرة التي ستكون منقولة على الهواء مباشرة في عدة قنوات تلفزيونية، من أبرز الفعاليات المنتظرة هذا العام، حيث تجمع بين العروض الجوالة والفنية بمشاركة فرق عالمية ومحلية، إلى جانب بالونات ضخمة وأيقونات شهيرة تُعرض لأول مرة في المملكة، لتغمر الرياض بمزيج من الموسيقى والألوان والعروض التفاعلية التي تنشر أجواء البهجة والحماس بين الزوار.
ويشارك في تنظيم المسيرة أحد أشهر منظمي العروض الاحتفالية في نيويورك، التي تقدم للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة مجموعة من البالونات العملاقة التي تُعد من أبرز معالم احتفالاتها السنوية.
وتتميّز البالونات بحجمها المذهل وتصميمها الفني الدقيق الذي يتطلّب مئات المشاركين لتحريك كل بالون في عرض متناسق يضفي لمسة عالمية على انطلاقة الموسم.
ويعكس هذا الحدث الكبير رؤية موسم الرياض في تقديم تجربة عالمية متكاملة تجمع بين الإبداع المحلي والمشاركة الدولية، وترسّخ مكانة الرياض كوجهة أولى لصناعة الترفيه في المنطقة، وواحدة من أكثر المدن احتضانًا للفعاليات المبتكرة والتجارب الجماهيرية الفريدة.
وسيكون الحضور متاحًا للجميع مجانًا للاستمتاع بالفعالية، التي تمثل بداية موسم حافل بالعروض والتجارب، حيث دعا موسم الرياض جميع الزوار والمقيمين إلى المشاركة في هذا الحدث الضخم الذي يحول شوارع الرياض إلى مسرح مفتوح للاحتفال.